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В Прикамье два депутата лишились мандатов

Политика

Также прокуратура обратилась в суд

В Прикамье два депутата лишились мандатов
Иллюстрация: Prvduma.ru
Удостоверение депутата

Пермь, 17 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  В Пермском крае два депутата совета Левичанского сельского поселения досрочно лишены полномочий. Поводом стали нарушения, выявленные в прекращении полномочий двух депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Поводом для такой меры стали претензии представителей надзорного ведомства в сведениях о доходах за 2017 год. Прокуратура Косинского района потребовала о местного совета лишить депутатов мандатов, что и было сделано.

Также претензии у надзорного ведомства возникли к членам совета депутатов Косинского сельского поселения и земского собрания Косинского муниципального района,. Но там депутаты отказались удовлетворять требования прокуратуры. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд.

Отметим, на Урале это не первый случай лишения депутатов полномочий после выявленных надзорными органами нарушений в предоставлении сведений о доходах. Наиболее известным прецедентом стало лишение депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна. Добиться отмены этого решения своих коллег ему не удалось.

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Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
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