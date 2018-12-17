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Доходы Петра Порошенко в 2018 году увеличились в 12 раз

Политика

Президент Украины с начала года задекларировал уже свыше $7 млн доходов

Киев, 17 декабря 2018, 17:32 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко с начала 2018 года задекларировал 198 млн гривен (более $7 млн) доходов, что в 12 раз больше, чем за весь 2017 год. Об этом 17 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

По информации издания, на минувшей неделе украинский президент задекларировал ещё 10 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», и с начала 2018 года его доходы от фонда суммарно составили 154,7 млн гривен (около $5,5 млн).

Кроме этого, как сообщается, в текущем году Порошенко задекларировал 28,8 млн гривен доходов от министерства финансов Украины за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

За 2017 год, напомним, Пётром Порошенко был задекларировал доход в размере 16,3 млн гривен (около $490 тысяч).

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Политическая жизнь Украины
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