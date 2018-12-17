Минобороны: в Крым передислоцируют более десяти истребителей Су-27 и Су-30

Симферополь, , 17:31 — REGNUM Истребительный авиаполк 4-й армии ВВС и ПВО, вооруженный самолетами Су-27СМ и Су-30М2, будет переброшен на крымскую авиабазу Бельбек, сообщает 17 декабря Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации агентства, речь идет о возвращении истребительного полка на старое место службы. Напомним, аэродром Бельбек был подвергнут реконструкции и теперь может принимать тяжелые транспортные самолеты.

На время модернизации авиабазы Бельбек вышеуказанный авиаполк был размещен в Краснодарском крае на аэродроме Крымск.

Передислокация истребителей на авиабазу Бельбек завершится 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц оборона Крымского полуострова была усилена дополнительным дивизионом ЗРС ПВО С-400 и береговым ракетным комплексом «Бал».

По сообщениям российского военного ведомства, до конца текущего года противовоздушная оборона Крыма будет усилена еще и дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы