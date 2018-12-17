Власти Великобритании готовятся к жесткому варианту Brexit

Лондон, , 17:30 — REGNUM Правительство Великобритании активизировало подготовку к выходу Соединённого королевства из Европейского союза без итогового соглашения. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

По его словам, Лондон вполне может выйти из Евросоюза без итогового соглашения с Брюсселем, однако британские власти считают, что такой сценарий маловероятен, даже несмотря на то, что сроки голосования в парламенте по соглашению о Brexit всё ещё неизвестны.

Напомним, что первоначально голосование по соглашению о Brexit в британском парламенте должно было состоятся 11 декабря. Но после трех дней дебатов премьер-министр королевства Тереза Мэй признала, что ей не удается заручится поддержкой достаточного числа депутатов для одобрения соглашения.

В итоге голосование было перенесено и должно состоятся до 21 января 2019 года. Известно, что с 21 декабря по 7 января парламент будет находится на каникулах.

Поскольку и в январе ситуация может сложиться так, что соглашение, которого Мэй достигла с евробюрократами, не будет утверждено, то власти готовятся к возможному сценарию выхода из ЕС без соглашения. Дата выхода Великобритании из ЕС установлена уже давно — 29 марта 2019 года.

«Да, мы выходим из ЕС 29 марта… Премьер готовится к выходу из ЕС без сделки, но правительство всё еще работает над соглашением», — сказал представитель премьер-министра.