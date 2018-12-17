В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян

Москва, , 17:40 — REGNUM В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с формированием так называемой «армии Косова».

«Смысл заключается в том, что всё, что связано с Косово, вопиюще незаконно в основе своей, — сказал Кургинян. — Оно основано на насилии Запада в отношении Сербии и основано на том, что наплевали на все законы, которые только существуют. Договорённости о Косово были суррогатными и под дулом пистолета. Но всё-таки это были договоренности. Теперь их выкидывают в мусорный ящик. Говорится просто: «Вас интересовало, чтобы не было армии в Косово, а она будет. Да, мы договаривались, что её не будет, а она будет».

Кроме того, лидер движения «Суть времени» отметил, что группировки, которые взяли власть в Косове, настроены на силовые решения, на геноцид.

«Они ненавидят сербов и хотят отдавить их до конца, — сказал Кургинян. — Как только им дают тяжёлое оружие, возникает неравновесие между албанской компонентой и сербской, которая очень ущемлена. Единственный в такой ситуации, кто может защитить сербское население Косово, это армия Сербии. Что это означает? Новый конфликт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сразу же после принятия парламентом Косова законопроектов о создании частично признанной республикой собственной армии, посольство Соединённых Штатов в Приштине опубликовало заявление, в котором поддержало преобразование сил безопасности Косова в силовую структуру, обладающую мандатом на защиту территориальной целостности страны, «что является суверенным правом Косова».

Также отметим, что в соответствии с планом преобразований, составленным правительством Косова, будет произведена трансформация СБК в ФАК (forcat e armatosura e Kosovës — алб. вооруженные силы Косова).

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