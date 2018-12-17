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Собянин обошёл Кадырова в рейтинге блогеров

Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место

Москва, 17 декабря 2018, 17:20 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в рейтинге наиболее цитируемых блогеров среди руководителей субъектов РФ. Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг за ноябрь 2018 года.

Собянин в ноябре поднялся сразу на две строки. Он обошёл лидера октября главу Чечни Рамзана Кадырова, ставшего вторым. Третье место у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашёва, оказавшегося в центре внимания из-за истории с подчинённой Ольгой Глацких. Он прибавил сразу 14 позиций. Глава Крыма Сергей Аксёнов упал со второго места на четвертое. Пятый — губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В компании пояснили, что наиболее цитируемыми постами Собянина оказались о пожаре на НПЗ в Москве, а также о проблемах Московской канатной дороги. Всего в рейтинге 20 позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин объяснил проблемы Московской канатной дороги хакерской атакой на объект инфраструктуры.

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