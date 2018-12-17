Сирийские военные уничтожили несколько единиц военной техники джихадистов

Дамаск, , 17:13 — REGNUM 16 декабря исламисты из радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли удар несколькими ракетами по городам Сафсафия и Хирбат Дамас в северной части провинции Хама. Данные населенные пункты находятся под контролем Дамаска. В результате обстрела нанесен материальный ущерб, ранений среди гражданских лиц нет.

Сирийская арабская армия в ответ огнем артиллерии накрыла позиции боевиков к северу от этих двух населенных пунктов. Было уничтожено несколько единиц военной техники, ряд исламистов были убиты, значительное количество получили ранения.

За день до этих событий сирийские военные отразили нападение боевиков Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере провинции Хама. В ходе ответных действий по исламистам были нанесены удары артиллерии по позициям группировки в городах Зияра и Сирмания.

Конечно же, неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистов стимулируют сирийскую армию и ее союзников на ограниченную военную операцию в демилитаризованной зоне вокруг провинции Идлиб. Исламисты плохо понимают перемирие, они уважают только силу, отсутствие прямого военного давления воспринимают как слабость.

Однако без согласования с Турцией эта операция вряд ли возможна, т.к. может привести к прямому военному столкновению с ее войсками в данном регионе. А организовать взаимодействие с Анкарой по данному вопросу способна только Москва, которая также раздражена постоянными нарушениями договоренностей по зоне деэскалации вокруг Идлиба.