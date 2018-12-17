На Украине создали «политическую церковь» — епископ канонической УПЦ

Киев, , 17:05 — REGNUM Новосозданная «Православная церковь Украины» является политической и непризнанной, поскольку её пока не признали другие поместные церкви. Об этом 17 декабря заявил епископ Банченский канонической Украинской православной церкви Лонгин (Михаил Жар) во время совместного брифинга с депутатом, сопредседателем Оппозиционной платформы — За жизнь Юрием Бойко возле Свято-Вознесенского Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области.

«Это — политическая церковь. Православный мир ещё не признал эту церковь. Как они могут говорить, что она уже стала церковью? Все 15 поместных церквей должны признать, но они не могут, потому что это — раскольническая церковь, она политическая, это не Божья церковь. Господь сказал: «Я создам свою церковь, и врата Ада не одолеют её», — сказал Лонгин.

Он призвал парламент не оказывать давление на УПЦ.

«Мы рады за наш православный народ, что он устоял в эти времена. Наш народ — многострадальный. Уже пять лет как на нашей земле льется кровь, люди в нищете, они не могут купить лекарства, а мы думаем, как устроить Божью церковь. Бог сам управит своей церковью, а наши политики пусть занимаются тем, чем им от Бога дано заниматься… В какой церкви молиться нужно решать людям, а не политикам из Верховной рады… Всегда истинная церковь была гонимой, потому что дьявол не может терпеть Божью церковь», — добавил Лонгин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что из более чем 10 иерархов канонической УПЦ, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви, на объединительный собор украинских православных церквей прибыли только двое. Глава Украины обвинил Русскую православную церковь в препятствовании проведению объединительного собора.

«Мы недооценили её влияние на дочернюю структуру в Украине. Здесь наше государство обвиняют безосновательно в давлении на того или иного священника, но из более чем десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому патриарху или твердо пообещавших прийти на Собор, в Святую Софию пришли только двое. Это результат давления, но не нашего государства», — сказал Порошенко.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на Соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Кроме того, ранее в Раде зарегистрировали два законопроекта по изменению названий церквей — №5309 и №5309/П. В частности, 17 декабря депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе парламент рассмотрит законопроект о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Российской православной церкви.