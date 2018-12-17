Эксперт: Порошенко знает, что без Медведчука освобождения моряков не будет

Киев, , 16:34 — REGNUM В ответе президента Украины Петра Порошенко на вопрос о роли Виктора Медведчука в нынешней политической ситуации видны не только попытки «перебросить» на Путина вопрос участия в переговорах Медведчука, которому сам же глава Украины и дал мандат на их ведение, но и четкое свидетельство того, что переговорный канал во главе с Медведчуком функционирует и остается последним каналом связи с Кремлем. Такое мнение по итогам пресс-конференции украинского президента, состоявшейся в воскресенье, 16 декабря, выразил политолог Петр Олещук.

Политолог напомнил, как именно президент Украины ответил на вопрос о роли Медведчука (заданный корреспондентом ВВС)

«Мы все понимаем, де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина (вздыхает) и единственным, возможно, источником, каналом для донесения информации. И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, это заложники на оккупированной территории или политические узники, я буду это делать — буду встречаться. И все всё понимают…» — сказал Порошенко.

Олещук подчеркнул, что интересными в этом ответе главы украинского государства являются два момента.

«Во-первых, это попытка «перебросить» вопрос участия Медведчука в переговорном процессе исключительно на Путина, хотя именно Порошенко дал ему мандат на ведение переговоров и особый статус для реализации этого мандата. Очевидным является то, что всё это делал не Путин, а сам Порошенко. Во-вторых, все эти заявления в стиле «ну, вы понимаете» свидетельствуют о том, что переговорный канал во главе с Медведчуком функционирует. Более того, как признает Порошенко, Медведчук остался последним каналом для связи с Кремлем, поскольку Путин «вне зоны» для Порошенко. И сейчас именно Медведчук будет решать, какие слова Порошенко пересказывать президенту РФ, а что — не нужно. Как говорит Петр Алексеевич, «все всё понимают». Потому и вздыхает Порошенко, что и он это хорошо понимает», — подчеркнул политолог.

Учитывая ситуацию с украинскими моряками (задержанными и арестованными после провокации в Керченском проливе), Порошенко должен их освободить, иначе это станет пятном на его репутации, которые политические оппоненты (прежде всего Тимошенко) будут использовать против него, считает Олещук.

«При этом президент понимает, что никакого освобождения моряков не будет, если в процессе не будет фигурировать Медведчук. Итак, вот этим «вы понимаете» он (Порошенко — Ред.), очевидно, готовит к этому общественность», — подытожил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко встретился с журналистами украинских и зарубежных СМИ. Формально пресс-конференция была приурочена к т.н. «объединительному собору», поэтому большинство вопросов касались религиозной тематики. Однако журналистам всё же удалось услышать мнение президента по ряду актуальных политических и экономических вопросов, при этом острых замечаний от прессы администрации президента удалось избежать. Предыдущую большую пресс-конференцию Порошенко давал 28 февраля 2018 года.

На пресс-конференции Порошенко заявил, что украинские моряки являются военнопленными и неподсудны российской юрисдикции. Также Киев настаивает, что они подлежат не обмену, а возврату.