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Французский экономист: Франция и Италия будут выходить из зоны евро вместе

Политика

По мнению Жака Сапира, «рынки» уже отказываются от ставки на Эммануэля Макрона

Париж, 17 декабря 2018, 16:41 — REGNUM  Следствием огромной популярности движения «желтых жилетов» станет их быстрое превращение в политическую партию, заявил в интервью La Verita в понедельник, 17 декабря, французский экономист Жак Сапир.

Он отметил, что, по данным социологических опросов, за эту еще несуществующую партию уже готовы проголосовать 14% избирателей. Такая партия будет участвовать в выборах в Европарламент в мае 2019 года, полагает Сапир.

Экономист также отметил, что будущее Эммануэля Макрона, по всей видимости, не будет светлым, потому что «рынки» уже перестают делать на него ставку.

В новых политических условиях власти Франции и антибрюссельское правительство Италии начнут совместную работу над планом по выходу из зоны евро, допускает Сапир.

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