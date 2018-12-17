Эрдоган заявил о полной готовности армии Турции к военной операции в Сирии

Анкара, , 16:41 — REGNUM Армия Турции полностью закончила подготовку к проведению военной операции в Сирии, заявил 17 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступая в турецком городе Конья.

По информации телеканала NTV, Эрдоган сообщил о готовности турецких военных начать операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

При этом турецкий президент заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не против такого варианта действий Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря турецкая военная операция в Сирии стала одной из главных тем телефонных переговоров президентов США и Турции.

Ранее Эрдоган сообщил о намерении начать новую военную операцию против отрядов сирийских курдов восточнее Евфрата, «чтобы вернуть мир в этот регион».

Напомним, курдские вооруженные формирования являются основной опорой США в Сирии. При этом ни сирийское правительство, ни ООН не разрешали США вводить в Сирию военные контингенты.

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