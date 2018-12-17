В Багдаде прошла встреча разведок России, Ирака, Ирана и Сирии

Багдад, , 16:41 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, 16 декабря в Багдаде состоялась большая встреча по обмену разведданными между представителями оборонных ведомств Ирака, России, Сирии и Ирана.

Как сообщается, совещание проходило под председательством генерал-майора Саада Мажара Аль-Аллака из иракской военной разведки. В нем приняли участие высокопоставленные должностные лица из всех стран-участниц.

Генерал-майор Саад Мажар Аль-Аллак является главой директората военной разведки Ирака. В своем выступлении он представил достижения своей страны, а страны-партнеры продемонстрировали свои собственные достижения в области разведки.

Ряд источников сообщают, что на четырехсторонней встрече, в том числе, обсуждалась возможная новая военная операция Турции в Сирии, а также в целом положение по курдским вооруженным отрядам в САР. Данный вопрос серьезно стоит перед сирийским правительством.

Фактически США и их союзники, опираясь на Сирийские демократические силы, собираются создать курдское квазигосударство на северо-востоке Сирии. Территория под контролем СДС занимает третью часть страны. На ней сосредоточено 70% нефтяных месторождений страны, и это серьезный фактор влияния на будущее Сирийской Арабской Республики.

Анкара также обеспокоена планами США. Турция полагает, что наличие курдского государства на ее границах будет стимулировать активность курдов на ее территории и их стремление к отделению.

Информационный центр для обмена разведывательными данными между военными России, Ирака, Ирана и Сирии был создан еще три года назад, осенью 2015 года. В числе основных задач центра — проведение координационной работы в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Аналогичная встреча представителей четырех стран состоялась год назад, она также проходила в столице Ирака Багдаде.