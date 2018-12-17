Рада определит, как будут называться церкви на Украине

Киев, , 16:37 — REGNUM На этой неделе депутаты Верховной Рады Украины должны рассмотреть законопроект о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Российской православной церкви. Об этом 17 декабря заявил представитель фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Нам нужно срочно, на протяжении суток подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады два важных законопроекта. Первый, относительно названий церквей в Украине. Он будет предусматривать, что церковь должна называться согласно своего центра. Если центр за границей, то церковь должна так и называться. Украинская православная церковь одна — Православная церковь Украины, которую сейчас возглавил митрополит Епифаний… Верующие сами определятся в какой церкви им быть. Если они решат перейти в Православную церковь Украины, то они смогут это сделать. Если они решат остаться там, где находятся сейчас, то это также их право, но эта церковь будет называться (это первый закон, о котором я говорил) Украинская метрополия Российской православной церкви. Это должно быть четко сказано, украинцы должны знать, кто есть кто», — добавил Гончаренко.

Он сообщил, что парламент также примет закон, который позволит урегулировать вопросы раздела церковного имущества.

«Второе решение, которое мы должны принять — законодательно урегулировать механизм перехода общин в новосозданную независимую украинскую православную церковь, чтобы не было никакого хаоса, чтобы не было посягательство на церковное имущество, чтобы это проходило цивилизованно и по воле верующих… Мы считаем, что лучше, когда государство урегулирует какой-то процесс, когда четко прописывается процедура. Иначе — это пространство для манипуляций, противоречий. Мы этого не хотим», — сказал Гончаренко.

Депутат отметил, что государство не допустит никаких атак и захвата Киево-Печерской лавры. По его словам, судьбу лавры решат сами верующие.

«Никакого захвата имущества, никаких атак не должно быть. Государство защитит от этого. Должен быть добровольный процесс. Его определят сами верующие. Это будет их решение», — подчеркнул Гончаренко.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что если парламентский комитет утвердит законопроекты 19 декабря, то 20 декабря парламент вынесет их на голосование.

Напомним, 15 декабря президент Порошенко заявил, что Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков «связывали её с Российской империей».

Как сообщалось, в Раде зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — №5309 и №5309/П. В ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине.