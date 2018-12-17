Киев: мы продлим военное положение, если Россия начнет «наземную агрессию»

Киев, , 16:53 — REGNUM Украина продлит военное положение, если Россия начнет наземную агрессию против Киева, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, Украина должна быть готова к «любым агрессивным действиям», в том числе к «наземной агрессии» со стороны России. Аваков отметил, что «агрессии», возможно, не будет.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Российские пограничники вынуждены были задержать украинские суда с применением силы. После этого Киев заявил о «провокации» России и ввел в 10 областях Украины военное положение.