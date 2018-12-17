71% итальянцев считают, что ЕС разрешает Франции больше, чем Италии

Рим, , 16:25 — REGNUM 71% граждан Италии согласны с утверждением, что властям ЕС следовало бы подтвердить равенство всех стран союза и вслед за разрешением Франции нарастить дефицит бюджета разрешить то же самое и Италии, передает в понедельник, 17 декабря, Termometro Politico со ссылкой на опрос Demopolis.

С противоположной точкой зрения согласны 19% граждан: они поддерживают мнение евробюрократов о том, что Франции можно позволить больше, поскольку ее госдолг ниже.

Как сообщалось ранее, ЕС рассматривает возможность применения санкций в отношении Италии, правительство которой ради исполнения предвыборных обещаний предложило повысить дефицит бюджета до 2,4% ВВП (в новой компромиссной версии — до 2,04%).

Одновременно с этим руководители Еврокомиссии заявили, что никаких мер в отношении Франции, правительство которой ради компромисса с «желтыми жилетами» намерено увеличит дефицит бюджета до 3,4% ВВП, применяться не будет.

Госдолг Италии составляет чуть больше 130% ВВП, госдолг Франции — чуть меньше 100%.

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