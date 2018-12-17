Латвийскую фирму обвинили в попытке подкупа офицера армии Литвы

Рига, , 16:12 — REGNUM

Латвийская компания Wings 4 Sky Group попала в громкий коррупционный скандал сразу в двух странах — самой Латвии и Литве. Скандал начался с сообщения литовских правоохранительных органов о том, что при попытке подкупа представителя литовской армии задержано некое лицо. Никаких подробностей не сообщалось, однако передача De facto Латвийского телевидения в своём репортаже отмечает, что задержан бывший директор литовского аэропорта в Шяуляй Ромас Микшис.

«Была информация, что руководитель некой частной компании пытался подкупить представителя литовского аэропорта, предложив взятку в размере более 90 тысяч евро, чтобы получить особые условия для одной зарубежной компании, которая бы приняла участие и победила в публичной закупке», — рассказала представитель литовской службы спецрасследования Рената Эндружите. Литовский аэропорт — это военный аэропорт Зокняй под Шяуляй, откуда патрулировать воздушное пространство Прибалтики с 2004 года вылетают истребители НАТО. Это один из двух военных аэродромов НАТО в Прибалтике. Второй находится в эстонском Эмари.

Дополнительной информации литовская служба не предоставляет, но по неофициальной информации, предполагается, что взятку хотели передать в интересах латвийской компании Wings 4 Sky Group. Именно она, сообщает латвийская передача De facto, сдает армии Литвы реактивные учебные самолеты L-39 Albatros чешского производства. Планируется, что в 2019 году литовская армия объявит новый конкурс, и не известно, кто в нём выиграет.

В литовских СМИ информация о скандале несколько иная. Литовская армия действительно заключала договор с латвийской фирмой, однако учебные самолёты не брались в аренду, а выкупались. Следовательно, не понятно, в интересах какой конкурсной закупки давалась взятка. По данным литовского агентства BNS, характер конкурса литовские правоохранительные органы не раскрывают. Так или иначе, предполагается, что, дав взятку литовскому должностному лицу, отвечающему за конкурс, в компании рассчитывали либо продолжить сдавать в аренду Литве самолёты (по версии латвийских СМИ), либо выиграть новый конкурс литовской армии (по версии литовских СМИ).

В самой латвийской Wings 4 Sky Group все обвинения отрицают и заявляют, что весь скандал о якобы их попытках подкупить литовскую сторону вызван исключительно желанием не допустить латвийскую фирму к конкурсу литовской армии. Компания также открестилась от задержанного в Литве Микшиса, заявив, что он не представляет их интересы. Это, согласно данным уже литовских СМИ, соответствует действительности. Микшис возглавлял дирекцию аэропорта в Шяуляй с 2006 по 2015 год и был уволен за плохие показатели ведения хозяйственной деятельности. После этого он занялся предпринимательской деятельностью и формально к латвийской Wings 4 Sky Group отношения не имеет.