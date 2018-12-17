В Берлине сына политика из партии АдГ не приняли в Вальдорфскую школу

Берлин, , 16:22 — REGNUM Вальдорфская школа в Берлине не приняла в ряды своих учеников ребенка политика из правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает немецкий канал n-tv 17 декабря.

Как правило, посещавшие детский сад при Вальдорфской школе дети продолжают в ней дальнейшее обучение. Но коллектив учителей и родители других школьников решили не принимать в школу сына правого политика, опасаясь «дурного» влияния отца.

С одной стороны, в параграфе №100 Закона об образовании говорится, что прием учащихся в частные школы должен осуществляться в соответствии с правилами, которые применяются к государственным школам. С другой стороны, частные школы имеют право отбирать учеников на основе своего школьного профиля. Но их решение может нарушить Закон против дискриминации.

Представитель образовательной политики вальдорфских школ в Берлине-Бранденбурге Детлеф Хардорп не согласен с решением школы. В Штутгартской декларации против дискриминации в 2007 году Вальдорфские школы указали, что считают всех людей свободными и равными в своем достоинстве и правах, «независимо от этнической, национальной или социальной принадлежности, пола, языка, религии, политических или иных убеждений».

Напомним, партия АдГ была создана в 2013 году. На выборах в бундестаг в сентябре 2017 года партия неожиданно заняла третье место и прошла в парламент. Партия выступает резко против массовой миграции, открытых границ и строительства мечетей в стране.

Правящая коалиция Германии исключает какое-либо сотрудничество с АдГ, называя ее экстремистской. Деятельность партии находится под прицелом немецкой спецслужбы — Федеральной службы по защите конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер партии АдГ в Тюрингии лишен депутатского иммунитета