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Участвовавшие в «объединительном соборе» архиереи УПЦ МП лишены епархий

Политика

Решение о создании на Украине «объединенной» раскольничьей церкви не имеет никакого значения, отметил представитель Украинской православной церкви

Киев, 17 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  Решением синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) двое архиереев, принявших участие в так называемом объединительном соборе в Киеве, были отстранены от руководства епархиями. Об этом сообщил 17 декабря представитель УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Синод освободил от управления епархией и запретил в священнослужении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил в священнослужении и снял с должности викарного епископа Киевской Митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра», — подчеркнул представитель УПЦ МП.

На место митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра был назначен клирик Киевской епархии, архимандрит Дионисий (Пилипчук).

Также митрополит Антоний подчеркнул, что решение о создании на Украине «объединенной» раскольничьей церкви не имеет никакого значения для канонической УПЦ МП. Кроме того, в решении Синода УПЦ МП говорится, что действия Константинопольского патриархата лишь усугубили церковный раскол на Украине.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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