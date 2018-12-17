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Индонезия считается одной из самых безопасных стран в мире — министр

Политика

Индонезия занимает девятое место, как одна из самых безопасных стран в мире

Индонезия считается одной из самых безопасных стран в мире — министр
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Индонезия

Джакарта, 17 декабря 2018, 16:03 — REGNUM  Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в течение 2018 года индонезийское правительство смогло сохранить стабильность национальной безопасности, сообщает Antaranews.

«Успешное проведение Азиатских игр, Азиатских Параолимпийских игр, ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка продемонстрировала, что мы можем поддерживать стабильность национальной безопасности», — заявил Виранто на пресс-конференции в Джакарте.

Виранто напомнил, что Индонезия имеет хорошую репутацию, занимает девятое место в международном рейтинге Gallup Law and Order, как одна из самых безопасных стран в мире.

По словам министра, Индонезия также является безопасной страной для инвестиций и вторым инвестиционным направлением после Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезии Джоко Видодо приветствовал достижения Индонезии в области безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия вошла в список 10 самых безопасных стран мира

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Внутренняя политика Индонезии
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