Трамп хочет сорвать наступление Эрдогана

Станислав Тарасов, , 16:01 — REGNUM

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил в Дохе на XVIII Международном форуме с важными заявлениями. Оказывается, во время аргентинских переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американец уведомил своего турецкого коллегу в том, что «рассматривает возможность покинуть Сирию». Это первое.

Второе. Чавушоглу, отвечая на вопрос, будет ли Турция сотрудничать с администрацией сирийского президента Башара Асада в случае переизбрания того, заявил следующее: «Нам нужно подготовить страну к выборам, они должны быть проведены под эгидой ООН, выборы должны быть всеобщими, прозрачными, демократическими и справедливыми… Если это будут демократические и заслуживающие доверия выборы, все должны рассмотреть такую возможность». При этом глава МИД Турции добавил, что Анкара «против написания Конституции от имени сирийцев другими. Давайте позволим им написать свою Конституцию. Если им нужна какая-либо помощь… мы можем ее предоставить, но им следует написать свою Конституцию».

По первой позиции просматриваются важные нюансы. Дело в том, что Трамп не первый раз выступает с заявлениями об уходе из Сирии. По информации Пентагона, на данный момент в Сирии находятся порядка 2 тысяч американских военных. Издающееся в Объединенных Арабских Эмиратах издание Al Arabiya напоминает, что сначала в феврале, затем в марте нынешнего года президент США говорил, что «мы надавали по шее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы уйдем из Сирии, вероятно, очень скоро». Затем в мае Трамп повторил этот тезис, тогда Al Arabiya связывало такое намерение с желанием Вашингтона «заставить страны Персидского залива оплачивать расходы на пребывание американцев в Сирии».

В сентябре специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри со ссылкой на Трампа говорил, что вопрос о выводе американского контингента из Сирии связывается с военным присутствием там Ирана, хотя Тегеран выступал и выступает против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта задача, отмечала радиостанция «Голос Америки», знаменовала бы «резкое изменение миссии США в Сирии». Действительно, если разобраться в ситуации, то объективно основным гарантом противостояния радикальной исламизации региона является Дамаск. В то время как Вашингтон делают ставку как на «умеренную оппозицию», так и на сирийских курдов одновременно. Эти две силы декларативно и реально использовались для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с легитимной на сегодняшний день администрацией Асада.

В июле 2017 года американцы принимали активное участие в переговорах о заключении перемирия между сирийскими правительственными войсками и силами оппозиции, а затем они подчеркнули, что не будут «фокусироваться на отставке Асада», выводя острие своего сценария действий всё же на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что касается Турция, то для нее первичной является борьба не с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с курдскими вооруженными группировками на севере Сирии, которых поддерживает Вашингтон. Потому что успех курдов в гражданской войне в Сирии придает не только импульс борьбе их соплеменников в Турции, но в перспективе ведет и к появлению в регионе курдского государства.

На днях Эрдоган сообщил о намерениях Анкары начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии. Официальный представитель Пентагона заявил: «США считают недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии». Особенно там, где могут присутствовать американские военнослужащие. Ключевой вопрос в том, будет ли Вашингтон защищать сирийских курдов или ограничится наблюдением за их погромом? Вот в каких условиях Чавушоглу решил придать гласности детали доверительного разговора Трампа с Эрдоганом на тему возможного ухода США из Сирии. На наш взгляд, интрига тут в стремлении США остановить готовящее наступление турок, намекая на перспективу закулисных договоренностей.

В противном случае Анкаре указывают на возможность появления еще одного вооруженного конфликта, не только с курдами, но и с остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые еще сохраняют боеспособность. И это в ситуации, когда Эрдоган политически не определился в отношении Асада. Помимо того, может вспыхнуть вооруженная борьба и в Идлибе. Не случайно с этими сюжетами сейчас связана интенсивная международная дипломатия. Чавушоглу провел в Баку переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом.

Ранее турецкий президент, выступая на конференции высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, заявил, что «США стараются отвлечь внимание Турции путем затягивания реализации дорожной карты по Манбиджу». С призывом к Анкаре не проводить военную операцию против курдских отрядов на северо-востоке Сирии выступила и глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини. Но, по оценке турецких экспертов, США фактически пытаются выиграть время для финализации своей оккупации северо-восточной Сирии и готовят регион к независимости.

Анкара это прекрасно понимает и маневрирует, о чём свидетельствует вторая позиция. Турция не исключает сотрудничества с Асадом, правда, оговаривая это «выборами под эгидой ООН», хотя очевидно ее стремление в сложившихся условиях сохранить альянс с Россией и Ираном. Возможно, в дальнейшем Эрдоган предпочтет в отношении сирийских курдов дипломатическое решение, а не военное. Ему придется расставлять новые приоритеты. Но какими они будут?