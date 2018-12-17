Беглов уволил главу комитета по безопасности и группу спецпредставителей

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от должности председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова, а также советника и группу спецпредставителей губернатора. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба Смольного.

Исполнять обязанности руководителя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначен Андрей Романов, зампред комитета.

Кроме того, решением Беглова освобождены от своих обязанностей советник губернатора Санкт-Петербурга по инвестициям, предприниматель Дмитрий Малышев, спецпредставитель по взаимодействию со СМИ по вопросам культурно-гуманитарного развития, экс-глава петербургского филиала ТАСС Борис Петров, спецпредставитель по координации вопросов по совершенствованию оргработы в области регулирования метростроения, экс-глава «Метростроя» Санкт-Петербурга Вадим Александров, спецпредставитель по взаимодействию с правоохранительными органами города и Ленинградской области, генерал-майор в отставке Александр Нефедов, спецпредставитель по взаимодействию с региональными общественными организациями ветеранов Арнольд Гуркович.

Спецпредставитель губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства, экс-глава «Водоканала Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов назначен советником губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана спустя всего шесть дней после его назначения.

После своего прихода в Смольный Беглов назначил несколько человек своими советниками на общественных началах. Этим людям прочат различные посты в администрации Петербурга.

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