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Бывший мэр Оренбурга не сумел выйти из СИЗО

Политика

Областной суд отказался его выпускать

Оренбург, 17 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов останется в СИЗО. Областной суд отказался менять ему меру пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таим образом, решение Ленинского райсуда Оренбурга подтверждено. Напомним, 6 декабря суд продлил Евгению Арапову арест до 8 января. Сам экс-мэр и его защита настаивали на домашнем аресте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший мэр Оренбурга находится под арестом с середины августа. Ему вменяют коррупционное преступление.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Оренбурга оставлен под стражей

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