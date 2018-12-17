Бывший мэр Оренбурга не сумел выйти из СИЗО

Оренбург, , 15:58 — REGNUM Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов останется в СИЗО. Областной суд отказался менять ему меру пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таим образом, решение Ленинского райсуда Оренбурга подтверждено. Напомним, 6 декабря суд продлил Евгению Арапову арест до 8 января. Сам экс-мэр и его защита настаивали на домашнем аресте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший мэр Оренбурга находится под арестом с середины августа. Ему вменяют коррупционное преступление.

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