Путин обсудил на Совбезе работу ЖКХ в аномальные морозы

Москва, , 15:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности аномальные морозы, которые установились в эти дни в ряде регионов страны. Как сообщили в пресс-службе Кремля, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ глава государства провёл сегодня, 17 декабря.

Читайте также: В Москву на следующей неделе придут 17-градусные морозы

«Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также главы МИД и МВД России.

Также в сюжете: Снегопады в Чувашии может сменить 20-градусный мороз

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе на текущей рабочей неделе синоптики прогнозируют морозы до — 17 градусов. Уже прошедшей ночью столбики термометров в ночные часы опускались до — 15 градусов. Как пояснили в Гидрометцентре, на погоду в столичном регионе продолжает оказывать влияние антициклон, который удержит свои позиции минимум до конца недели. Значения средней суточной температуры будут отставать от нормы на 4−5°.

Читайте ранее в этом сюжете: «Береги нос да ухо!» — синоптики о Варваринских морозах в Москве