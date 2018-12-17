Глава МВД о протестах во Франции: «Восемь смертей»

Париж, , 15:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что с начала движения «желтых жилетов» в стране погибло восемь человек, добавив, что мобилизация должна прекратиться, сообщает Le Figaro.

«Восемь смертей. Знаете ли вы еще один социальный спор за последние тридцать лет, который убил так много людей? Этого достаточно!», — заявил глава МВД Франции в кулуарах встречи в Нантер, посвященной борьбе с киберпреступностью.

Кристоф Кастанер подчеркнул, что «мы не можем продолжать возводить баррикады, парализуя французскую экономику и торговлю в наших городах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 17 ноября 2018 года акции протестов «желтых жилетов» проходят во Франции каждые выходные. В последней мобилизации приняли участие 66 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Париже: 49 человек привлечены к ответственности