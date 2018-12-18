Отменить нельзя спасти. Причины колебаний США по выходу из ДРСМД

Вашингтон, , 02:19 — REGNUM В октябре 2018 года Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявили о выходе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Почему эта, как казалось многим экспертам, неотменяемая позиция Вашингтона, сменилась попыткой выставить условия России, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Условием возможности сохранения ДРСМД, с точки зрения США, является отмена двух российских проектов: крылатой ракеты 9M729 и лёгкой мобильной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Рубеж». При этом «Рубеж» уже исключен из Государственной программы вооружений до 2027 года, а вот по тактико-техническим характеристикам крылатой ракеты 9M729 продолжаются споры. Подозрения у американских экспертов вызывает возможность того, что изделие 9M729 может «в один прекрасный момент» оказаться сухопутным аналогом морской ракеты «Калибр»

Но и эту проблему можно было бы рассмотреть в рамках ДРСМД, который предусматривает соответствующую процедуру. Судя же по высказываниям самого Джона Болтона, решение о выходе из ДРСМД могут быть и не связаны только с российским оружием, — ведь Китай, не участвующий в ДРСМД, продолжает наращивать численность своих баллистических ракет средней дальности. Тем не менее, у выхода США из ДРСМД могут быть очень серьезные и опасные последствия.

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