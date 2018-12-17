Понедельник, 17 Декабря 2018 года
16:35:43 МСК

Премьер-министр Канады охарактеризовал Путина одним словом

Политика

Трюдо назвал Путина «проблемным», а Трампа – «непредсказуемым»

Премьер-министр Канады охарактеризовал Путина одним словом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Оттава, 17 декабря 2018, 15:32 — REGNUM  Премьер-министру Канады Джастину Трюдо во время «блиц-опроса» на телеканале CTV News предложили охарактеризовать президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним словом.

Так, Трюдо назвал Путина «проблемным», а Трампа — «непредсказуемым». Кроме того, канадскому премьер-министру также предложили назвать самого симпатичного политика. Ей, по мнению Трюдо, стала премьер-министр Новой Зеландии 38-летняя Джасинда Ардерн.

Читайте также: Трамп отказал премьер-министру Канады в аудиенции

Напомним, ранее Путин и Трюдо коротко переговорили во время Форума мира в столице Франции Париже, который был организован по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В ходе разговора российский лидер рассказал Трюдо, что Россия представлена на мероприятии, «чтобы говорить о мире».

Читайте также: Путин и премьер-министр Канады коротко переговорили в Париже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Канада
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить