Премьер-министр Канады охарактеризовал Путина одним словом

Оттава, , 15:32 — REGNUM Премьер-министру Канады Джастину Трюдо во время «блиц-опроса» на телеканале CTV News предложили охарактеризовать президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним словом.

Так, Трюдо назвал Путина «проблемным», а Трампа — «непредсказуемым». Кроме того, канадскому премьер-министру также предложили назвать самого симпатичного политика. Ей, по мнению Трюдо, стала премьер-министр Новой Зеландии 38-летняя Джасинда Ардерн.

Читайте также: Трамп отказал премьер-министру Канады в аудиенции

Напомним, ранее Путин и Трюдо коротко переговорили во время Форума мира в столице Франции Париже, который был организован по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В ходе разговора российский лидер рассказал Трюдо, что Россия представлена на мероприятии, «чтобы говорить о мире».

Читайте также: Путин и премьер-министр Канады коротко переговорили в Париже