Ереван ответил на критику Лукашенко в адрес Пашиняна

Ереван, , 15:32 — REGNUM Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова президента Белoруссии Александра Лукашенко в адрес Никола Пашиняна о том, почему Пашинян не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны России. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сказал:

«По поводу слов г-на Лукашенко считаю необходимым сделать несколько важных констатаций.

К сожалению, г-н Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч.

К сожалению, г-н Лукашенко в очередной раз огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ во время обсуждений с президентом РФ. Пашинян всегда поднимал проблемный вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ.

Армения настроена продолжить обсуждения в рамках ОДКБ об обеспечении полномерного выполнения взаимных союзнических обязательств со стороны стран-участниц».

На днях на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко рассказал о закрытых обсуждениях на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

«При Путине я ему (Пашиняну — ИА REGNUM ) сказал, там и Ильхам был… Никол, давай поставим точки над «i» — кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговли оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул. Скажи ему, покритикую Владимира Владимировича. Боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну, а четвертое, пятое, с учётом «Полонеза» — мы. «Полонезов» нет — будем десятые. Чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Я говорю, ты скажи, я буду молчать. Вот такой шёл разговор», — рассказал Лукашенко.