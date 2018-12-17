Лидер оппозиции Бангладеш ранен накануне выборов

Дакка, , 15:36 — REGNUM Один из лидеров оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Махбуб Уддин Кхокон был ранен в столкновении со сторонниками правящей партии «Авами лиг» («Народная лига») накануне всеобщих парламентских выборов. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

Очевидцы сообщили, что активисты правящей партии атаковали деятелей НПБ, когда последние возвращались с митинга в Сонаймури. Лидер местного отделения «Националистической партии Бангладеш» Мотахар Хоссейн Маник заявил, что во время потасовки представители «Авами лиг» и сотрудники полиции открыли огонь по делегации оппозиционной партии. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 36 человек, а ещё четверым были нанесены тяжёлые огнестрельные ранения. Известно, что Махбуб Уддин Кхокон был доставлен в местную больницу с шестью огнестрельными ранениями.

Представители партии «Авами лиг» отвергли все обвинения в свой адрес. Председатель местного отделения правящей партии Мохирул Ислам Бэйкер подчеркнул, что именно активисты НПБ совершили нападение. Глава полиции области Элиас Шариф сообщил, что полиция не открывала огонь по участникам потасовки, сделав лишь несколько предупредительных выстрелов в воздух.