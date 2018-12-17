Иран: ЕС должен помочь Тегерану добиться от США поставок лайнеров

Тегеран, , 15:28 — REGNUM ЕС следует подтолкнуть США к поставке закупленных Ираном после заключения ядерной сделки пассажирских самолетов, заявила 17 декабря глава IranAir Фарзане Шарафбафи, сообщает британское агентство Reuters.

Для обновления своего парка пассажирской авиации Иран закупил 200 самолетов — 100 у компании Airbus, 80 у Boeing и 20 у ATR — после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. Тем не менее министерство финансов США аннулировало лицензии компаний Boeing и Airbus на продажу самолетов после выхода президента США Дональда Трампа из ядерной сделки.

«Мы прежде всего стремимся обеспечить качественное обслуживание, — отметила она. — Мы надеемся, что ЕС сможет получить лицензии Управления по контролю за иностранными активами для поставки закупленных самолетов».

«Поскольку эти лицензии были получены для самолетов компании ATR, лицензии для самолетов Airbus могут быть также получены ЕС, — добавила она. — Ничто не сможет остановить IranAir».

Напомним, нынешняя администрация США выступает решительным образом против Ирана. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео в недавнем выступлении в Совете Безопасности ООН обвинил Тегеран в ядерных амбициях и нарушении резолюции по оружию массового уничтожения. Он также подчеркнул, что Вашингтон договаривается с другими членами Совбеза о возобновлении антииранских санкций.