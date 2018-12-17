Министр Индии: противники сделки «Рафаль» подрывают безопасность страны

Нью-Дели, , 16:28 — REGNUM Федеральный министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар обвинил противников договора о покупке французских истребителей «Рафаль» в подрыве национальной безопасности страны. Об этом сообщило индийское новостное издание «Прабхат кхабар».

Отвечая на вопросы журналистов после ученого совета в университете Гоа, Пракаш Джавадекар подчеркнул, что партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) не прекратила критику в адрес сделки о приобретении истребителей «Рафаль» даже после установления легальности заключения данного договора в судебном порядке. По мнению министра развития человеческих ресурсов, ИНК стремится сорвать мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Пракаш Джавадекар также потребовал, чтобы глава ИНК Рахул Ганди принес извинения за ложные обвинения в адрес правительства Индии и премьер-министра Нарендры Моди.

Ранее верховный суд Индии отклонил петиции против сделки «Рафаль». В рамках данной сделки министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» французской оборонной корпорации «Dassault». В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense», вследствие чего правительство Индии неоднократно обвинялось в покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.