Верховный суд Индии: слов Олланда недостаточно для пересмотра дела «Рафаль»

Нью-Дели, , 17:55 — REGNUM Верховный суд Индии отказался признать заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда достаточным основанием для пересмотра дела о покупке французских истребителей «Рафаль». Об этом сообщило индийское новостное издание «Сатьяграха».

В сентябре 2018 года в интервью французскому изданию «Mediapart» Франсуа Олланд заявил, что при заключении сделки о продаже 36 многоцелевых истребителя «Рафаль» французская компания-производитель «Dassault» не имела право самостоятельно выбрать индийского партнера по офсетной сделке. Бывший президент Франции подчеркнул, что правительство Индии настояло на том, чтобы с их стороны договор заключила частная корпорация «Reliance Defense», а не государственное предприятие «Hindustan Aeronautics Limited» (HAL).

Коллегия судей Верховного суда Индии под председательством Ранджана Гогои постановила, что заявление Франсуа Олланда является «не более чем интервью средствам массовой информации» и потому не может являться причиной для пересмотра в судебном порядке дела «Рафаль». В ходе судебного разбирательства суд не выявил каких-либо нарушений в процессе заключения договора о покупке истребителей «Рафаль», сняв все обвинения с правительства Индии во главе с Нарендрой Моди.