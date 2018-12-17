Сухопутные войска Индии примут на службу больше женщин

Нью-Дели, , 19:58 — REGNUM Начальник штаба Сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что планирует увеличить прием женщин на военную службу. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», глава индийской армии выступил с соответствующим заявлением на параде выпускников академии ВВС Индии.

Отвечая на вопросы журналистов, Бипин Рават подчеркнул, что увеличение набора женщин коснется служб боевого и тылового обеспечения, например, специалистов по кибербезопасности и ведению информационной войны, аудиту и переводу. Начальник штаба сухопутных войск также отметил, что рассматривает возможность увеличения набора женщин в ряды офицеров военной полиции.

Месяцем ранее генерал Бипин Рават заявил, что в настоящий момент Сухопутные войска Индии не готовы принимать военнослужащих женского пола на действительную военную службу в боевые рода войск. Это вызвало бурю негодования в индийских СМИ, а также негативную реакцию общественности.