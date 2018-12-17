Нарендра Моди: оппозиция считает безопасность Индии «боксерской грушей»

Нью-Дели, , 21:18 — REGNUM Премьер-министр Индии и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендра Моди выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», глава правительства страны заявил, что оппозиция рассматривает национальную безопасность и оборону либо в качестве «боксерской груши», либо в качестве источника финансирования.

В ходе общения с активистами БДП штата Тамил-Наду посредством видеоконференции Нарендра Моди подчеркнул, что накануне всеобщих парламентских выборов 2019 года ИНК сделала оборонный сектор объектом критики в политических целях. Например, деятели «Индийского национального конгресса» неоднократно негативно отзывались как о начальнике штаба сухопутных войск Индии Бипине Равате, так и о «хирургических ударах» 2016 года. Тем не менее, по мнению премьер-министра, оппозиция использует вопросы национальной безопасности страны в качестве средства собственного обогащения и отмывания денег.

В ходе видеоконференции Нарендра Моди особо подчеркнул, что его правительство предпринимает все меры по поддержанию свободы действий вооруженных сил Индии. Премьер-министр заявил, что «хирургические удары» продемонстрировали превосходную готовность индийских военнослужащих противостоять атакам противника и обеспечивать безопасность страны.