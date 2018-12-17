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Ряд специалистов из Австрии принят на работу в правительство Узбекистана

Политика

Товарооборот Узбекистана и Австрии за 9 мес. вырос на треть-до $71 млн

Ташкент, 17 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  Товарооборот Узбекистана и Австрии за 9 месяцев 2018 года превысил 71 миллион долларов, что почти на треть больше, чем за весь 2017 год, сообщает МИД Узбекистана.

«В настоящее время в Узбекистане осуществляются важные инвестиционные проекты, в которых участвуют австрийские деловые круги. Ряд специалистов из Австрии принят на работу в качестве консультантов в министерства народного образования, инновационного развития и Торгово-промышленную палату Узбекистана», говорится в сообщении.

Сообщается, что совместно с австрийской стороной рассмотрен вопрос проведения в 2019 году совместного бизнес-форума, а также возобновления деятельности совместной межправительственной комиссии, последнее заседание которой состоялось более 5 лет назад.

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Внешняя политика Узбекистана
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