Ряд специалистов из Австрии принят на работу в правительство Узбекистана

Ташкент, , 15:24 — REGNUM Товарооборот Узбекистана и Австрии за 9 месяцев 2018 года превысил 71 миллион долларов, что почти на треть больше, чем за весь 2017 год, сообщает МИД Узбекистана.

«В настоящее время в Узбекистане осуществляются важные инвестиционные проекты, в которых участвуют австрийские деловые круги. Ряд специалистов из Австрии принят на работу в качестве консультантов в министерства народного образования, инновационного развития и Торгово-промышленную палату Узбекистана», говорится в сообщении.

Сообщается, что совместно с австрийской стороной рассмотрен вопрос проведения в 2019 году совместного бизнес-форума, а также возобновления деятельности совместной межправительственной комиссии, последнее заседание которой состоялось более 5 лет назад.