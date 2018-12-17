Главный министр Дели: Нарендра Моди и Амит Шах опасны для нации

Нью-Дели, , 19:20 — REGNUM «Тандем в лице Нарендры Моди и Амита Шаха опасен для настоящего и будущего индийской нации», — заявил журналистам главный министр Дели Арвинд Кеджривал 16 декабря.

«Если они придут к власти на выборах 2019 года, то они даже не будут следовать конституции страны. Мы должны уберечь нацию от этого», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее Арвинд Кеджривал в Твиттере набросился с критикой на премьер-министра страны после поражения правящей партии на местных выборах в Мадхье-Прадеш, Мизораме, Раджастхане, Телангане и Чхаттисгархе.

Напомним, что главный министр Дели является представителем Партии простого человека — «Аам Адми Парти» (ААП), основной целью которой является борьба с коррупцией и обеспечение экономической независимости Индии.