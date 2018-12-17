Президент Мальдив прибыл в Индию с официальным визитом

Нью-Дели, , 15:40 — REGNUM Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих прибыл в Индию с трехдневным визитом. Вместе с президентом в страну отправился министр национального планирования и инфраструктуры Мохамед Аслам, министр иностранных дел Абдулла Шахид, министр финансов и казначейства Ибрагим Амир и министр экономического развития Файяз Исмаил.

Сообщается, что президента также сопровождают представители местных СМИ.

Для этих целей правительство Индии предоставило делегации из Мальдивской республики воздушный транспорт.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, президент страны встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что представители двух стран подпишут соглашение в сфере здравоохранения и обороны. Особенно выделяется предстоящее подписание визового соглашения, которое, по заявлению представителей МИД Мальдивской республики, станет одним из самых «мягких» со стороны Индии.

Также стороны обсудят вопросы финансовой поддержки Мальдив со стороны Индии.