Индия приветствовала урегулирование политической ситуации в Шри-Ланке

Нью-Дели, , 17:05 — REGNUM «Как соседняя страна и партнер, Индия приветствует разрешение политической ситуации в Шри-Ланке. Это отражает зрелый подход всех политических сил к ситуации в стране, а также устойчивость демократии и институтов страны», — заявил официальный представитель МИД Индии Равеш Кумар 16 декабря.

Он также отметил, что Индия сохраняет приверженность совместным проектам развития в Шри-Ланке.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равеш Кумар также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат плодотворно развиваться.

Это сообщение было сделано сразу после того, как экс-премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе вновь занял свой пост 16 декабря.