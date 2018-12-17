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Индия приветствовала урегулирование политической ситуации в Шри-Ланке

Политика

Министерство иностранных дел Индии приветствовало разрешение политической ситуации в Шри-Ланке

Нью-Дели, 17 декабря 2018, 17:05 — REGNUM  «Как соседняя страна и партнер, Индия приветствует разрешение политической ситуации в Шри-Ланке. Это отражает зрелый подход всех политических сил к ситуации в стране, а также устойчивость демократии и институтов страны», — заявил официальный представитель МИД Индии Равеш Кумар 16 декабря.

Он также отметил, что Индия сохраняет приверженность совместным проектам развития в Шри-Ланке.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равеш Кумар также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат плодотворно развиваться.

Это сообщение было сделано сразу после того, как экс-премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе вновь занял свой пост 16 декабря.

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Зарубежная хроника
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