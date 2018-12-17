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В афганской провинции Джаузджан убит командир талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Военно−воздушными силами Афганистана

В афганской провинции Джаузджан убит командир талибов*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талиб*

Шиберган, Афганистан, 17 декабря 2018, 20:29 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Расул.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», авиационные удары Военно-воздушных сил Афганистана были нанесены по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Файзабад провинции Джаузджан.

В результате авиационных ударов также было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции было уничтожено одно транспортное средство и несколько единиц оружия, принадлежавшие боевикам.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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