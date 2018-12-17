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В Кремле подтвердили возможную дату визита Абэ

Политика

В числе рассматриваемых дат прибытия в Москву главы японского правительства — 21 января 2019 года

Москва, 17 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  В настоящее время Москва и Токио продолжают согласование даты визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, заявил 17 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в числе рассматриваемых дат визита главы японского правительства — 21 января 2019 года.

«Такая дата действительно фигурирует среди остальных. Вместе с тем пока работа по окончательному согласованию не завершена», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что Абэ может посетить Россию 21 января 2019 года для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Российско-японские отношения
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