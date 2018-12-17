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Президент Афганистана встретился с главой министерства обороны Италии

Политика

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в сфере обеспечения безопасности

Кабул, 17 декабря 2018, 19:27 — REGNUM  В Кабуле президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани провел встречу с министром обороны Итальянской Республики Элизабет Трента.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в сфере безопасности и другие вопросы, в частности обеспечение обмундированием вооружённых сил Афганистана.

В ходе встречи президент Гани поблагодарил Италию за помощь, оказываемую Афганистану в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». В особенности он отметил содействие Италии в обеспечении безопасности на территории провинции Герат (столица провинции — г. Герат).

Глава государства охарактеризовал отношения с Италией как исторические, добавив, что в следующем году страны отметят сто лет с момента установления дипломатических отношений.

В свою очередь министр обороны поблагодарила президента за проведения демократических реформ в Афганистане, в частности направленных на повышение роли женщин в стране.

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Зарубежная хроника
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