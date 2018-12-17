Президент Афганистана встретился с главой министерства обороны Италии

Кабул, , 19:27 — REGNUM В Кабуле президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани провел встречу с министром обороны Итальянской Республики Элизабет Трента.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в сфере безопасности и другие вопросы, в частности обеспечение обмундированием вооружённых сил Афганистана.

В ходе встречи президент Гани поблагодарил Италию за помощь, оказываемую Афганистану в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». В особенности он отметил содействие Италии в обеспечении безопасности на территории провинции Герат (столица провинции — г. Герат).

Глава государства охарактеризовал отношения с Италией как исторические, добавив, что в следующем году страны отметят сто лет с момента установления дипломатических отношений.

В свою очередь министр обороны поблагодарила президента за проведения демократических реформ в Афганистане, в частности направленных на повышение роли женщин в стране.