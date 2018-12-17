В Кремле не располагают данными о прилете президента Судана на Ту-154

Москва, , 15:17 — REGNUM Вопрос об использовании президентом Судана Омаром аль-Баширом российского самолета Ту-154, на котором он якобы прилетел в Дамаск, необходимо задать Министерству обороны РФ, заявил 17 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если вы считаете, что там совершал какие-то перелеты самолет Минобороны, лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться», — заявил Песков, добавив, что не располагает данной информацией.

https://twitter.com/Presidency_Sy/status/1074392665960185856

Напомним, ранее на странице президента Сирии Башара Асада в Twitter была опубликована фотография, на которой президента Судана Омара аль-Башира встречает сирийский лидер, а на заднем фоне стоит якобы российский самолет Ту-154.