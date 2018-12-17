Женщине-мэру афганского города Майданшахр не позволяют вступить в должность

Кабул, , 18:02 — REGNUM Зарифа Гафари, недавно назначенная на пост мэра города Майданшахр, заявила, что ей не позволяют вступить в должность.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Зарифа Гафари была назначена президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани с одобрения парламента провинции на пост мэра столицы провинции Вардак пять месяцев назад. Официальная церемония вступления в должность была назначена на 15 декабря.

Зарифа Гафари, уже пять месяцев проживающая в Кабуле говорит, что против нее выступают несколько влиятельных политических деятелей Афганистана. В частности, как утверждает Гафари, ее вступлению в должность препятствует Хаджи Гулам Мухаммад, брат советника президента Хаджи Мохаммада Муссы.

Хаджи Гулам Мухаммад подтвердил, что он выступает против Зарифы Гафари. Он заявил, что она получила этот пост благодаря взятке.