Кандагар, Афганистан, , 21:37 — REGNUM Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, бой между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошел на территории уездов Майванд и Харкез провинции Кандагар.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к к действиям, направленным против правительственных сил, когда были обнаружены Национальными силами безопасности и обороны.

По словам официальных представители Национальной армии Афганистана, в результате столкновения силами безопасности было захвачено несколько единиц оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.