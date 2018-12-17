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В афганской провинции Кандагар уничтожено 16 боевиков

Политика

Боевики были уничтожены в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Кандагар уничтожено 16 боевиков
DVIDSHUB
Солдаты Национальной армии Афганистана

Кандагар, Афганистан, 17 декабря 2018, 21:37 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, бой между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошел на территории уездов Майванд и Харкез провинции Кандагар.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к к действиям, направленным против правительственных сил, когда были обнаружены Национальными силами безопасности и обороны.

По словам официальных представители Национальной армии Афганистана, в результате столкновения силами безопасности было захвачено несколько единиц оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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