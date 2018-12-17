Лидер Исламской партии Афганистана: выборы были сфальсифицированы

Кабул, , 15:48 — REGNUM 16 декабря лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматьяр заявил, что в ходе выборов было зафиксировано множество нарушений, а результаты зачастую фальсифицировались.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной результатам парламентских выборов в Афганистане.

Гульбеддин Хекматьяр призвал признать недействительными все голоса, поданные без использования биометрической системы. Он также добавил, что, несмотря на все нарушения на выборах, члены Исламской партии Афганистана получили треть всех голосов.

Лидер партии обвинил правительство национального единства в оказании давления на членов Независимой избирательной комиссии и попытках заставить их фальсифицировать результаты выборов.

Он также добавил, что многие кандидаты давали взятки с целью получить место в парламенте по итогам выборов. Причиной высокого уровня коррупции и других проблем он назвал неэффективное управление государством.

Гульбеддин Хекматьяр заявил, что Исламская партия Афганистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах: его партия вступит в коалицию с другими политическими силами страны и они выдвинут единого кандидата.