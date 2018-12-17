Песков: государство не должно создавать российским циркам тепличные условия

Москва, , 15:09 — REGNUM Деятельность российских цирков должна получать государственную поддержку, однако в Кремле считают неправильным ограничивать гастрольную деятельность иностранных цирковых коллективов, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, государство не должно создавать для российских цирков «тепличных условий».

«Каким-то образом ограничивать работу цирковых коллективов, гастролирующих здесь, из других стран, наверное, тоже было бы неправильно», — подчеркнул Песков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с возможным открытием в Москве постоянной площадки канадского «Цирка дю Солей», на что обратил внимание президента РФ Владимира Путина гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Напомним, 16 декабря в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ Владимир Путин поддержал позицию Запашного, заявившего о неприемлемости открытия в Москве постоянной площадки канадского цирка.

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