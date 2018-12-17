Ненадёжный ледокол не причина отмены учений США в Арктике — мнение

Москва, , 15:06 — REGNUM Обострившееся противостояние с Россией стало для американских военных и промышленников хорошим поводом лоббировать свои интересы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Конечно, возникновение ситуации, когда американцам пришлось бы обращаться за помощью к России, было бы ещё более негативным для имиджа США, но она вполне могла бы и не возникнуть, будь учения спланированы с учётом этих рисков по срокам или географии, или если американский ледокол не сломается (а такая вероятность есть).

«С другой стороны, если риск столь велик, то опасаться надо не неудачи на учениях, а того, что реально возникнет ситуация, когда береговая охрана не сможет выполнить свои задачи. Но об этом ни слова, зато поднят шум вокруг гипотетической вероятности опозориться на учениях. Думаю, лоббисты сейчас подхватят эту тему, чтобы продавить расходы на новые ледоколы, тем более, что согласование бюджета забуксовало», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, командование береговой охраны США вынуждено было отказаться от идеи проведения арктических учений из-за сомнений в надежности единственного американского тяжелого ледокола и опасений, что в случае экстренной ледовой ситуации придется обратиться к помощи России.

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