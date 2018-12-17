Армия Пакистана: стена на границе с Афганистаном появится в конце 2019 г

Исламабад, , 18:55 — REGNUM Директор межведомственной службы по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана генерал-майор Гафур на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о прогрессе в строительстве стены на границе с Афганистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, генерал Гафур отметил, что общая длина стены составит 2611 километров. Военные планируют завершить строительство к декабрю 2019 года.

Решение о строительстве стены на границе с Афганистаном было принято в мае 2018 года с целью остановить проникновение террористов в пакистанские провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. По данным межведомственной службы по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана, работа над стеной ведётся с опережением графика.