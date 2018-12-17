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Армия Пакистана: стена на границе с Афганистаном появится в конце 2019 г

Политика

Работа идёт с опережением графика, подчеркнули военные

Исламабад, 17 декабря 2018, 18:55 — REGNUM  Директор межведомственной службы по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана генерал-майор Гафур на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о прогрессе в строительстве стены на границе с Афганистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, генерал Гафур отметил, что общая длина стены составит 2611 километров. Военные планируют завершить строительство к декабрю 2019 года.

Решение о строительстве стены на границе с Афганистаном было принято в мае 2018 года с целью остановить проникновение террористов в пакистанские провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. По данным межведомственной службы по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана, работа над стеной ведётся с опережением графика.

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Зарубежная хроника
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