Правительство Пакистана: Зардари стоит подумать о последних днях в политике

Исламабад, , 22:54 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри в ходе своего выступления в Хайдерабаде (провинция Синд) обратился лично к бывшему президенту, а ныне лидеру Пакистанской народной Партии Асифу Али Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Чаудхри, выступающий в качестве официального представителя правительства, посоветовал Зардари «позаботиться о своих последних днях в политике», вместо того, чтобы критиковать работу правительства. Чаудхри намекнул на обвинения в мошенничестве и «поддельных счетах» на имя Зардари, одного из богатейших людей Пакистана.

Ранее оппозиционный лидер обрушился с критикой на результаты «первых 100 дней» нового правительства партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), а также заявил о готовности разгромить правящую партию на досрочных выборах.