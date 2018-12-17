Глава пакистанских военных подтвердил смертный приговор 15 террористам

Исламабад, , 19:19 — REGNUM 16 декабря начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор 15 террористам.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана, военный суд, формальным главой которого является генерал Баджва, вынес смертные приговоры участникам вооружённых нападений и взрывов на территории Пакистана.

Среди осуждённых — Хамед Ур-Рехман, причастный к убийству генерал-майора Сана Улла Хана и многочисленным атакам на пакистанскую армию и полицию. Примечательно, что смертный приговор был подписан в день четвёртой годовщины теракта в Военной публичной школе, ставшего одним из самых страшных в истории Пакистана.