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Глава пакистанских военных подтвердил смертный приговор 15 террористам

Политика

Террористы причастны к нападениям на военных и полицию

Исламабад, 17 декабря 2018, 19:19 — REGNUM  16 декабря начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор 15 террористам.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана, военный суд, формальным главой которого является генерал Баджва, вынес смертные приговоры участникам вооружённых нападений и взрывов на территории Пакистана.

Среди осуждённых — Хамед Ур-Рехман, причастный к убийству генерал-майора Сана Улла Хана и многочисленным атакам на пакистанскую армию и полицию. Примечательно, что смертный приговор был подписан в день четвёртой годовщины теракта в Военной публичной школе, ставшего одним из самых страшных в истории Пакистана.

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Зарубежная хроника
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