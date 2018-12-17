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Пакистан призвал Иран провести контртеррористическую операцию

Политика

МИД Пакистана выразил протест из-за нападения на пограничников

Исламабад, 17 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  МИД Пакистана вызвал посла Ирана Мехди Хорандоста, чтобы выразить протест по поводу нападения на пограничников в провинции Белуджистан.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, Пакистанская сторона уверена, что нападение на сотрудников Пограничного корпуса было совершено с территории Ирана. По информации пакистанских военных, 14 декабря 6 бойцов пограничных войск Пакистана было убито, а 14 ранено в ходе нападения группы боевиков на пограничный пост в провинции Белуджистан.

Пакистанский МИД призвал Тегеран разобраться в случившемся, а также провести контртеррористическую операцию, чтобы впредь не допустить посягательств на сотрудников пакистанской погранслужбы.

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Зарубежная хроника
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